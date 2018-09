Draamasari Õnne 13 25 (Eesti 2018)

Anneli teeb Krissule selgeks, et nüüd on vaja notarisse minna ja isegi Laine ei saa neid takistada. Harry jõuab Riiast tagasi ja sõidab otse Evelini juurde. Taivo võtab Margna pihtide vahele. Alma leiab oma korterist kinnisvaramaakleri ja teeb Marele peapesu.

