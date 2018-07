Draamasari Õnne 13 6 (Eesti 1999)

Jürka läheb Margna juurde ettepanekuga pildistada vastaspartei kandidaat Raidveri prostituutidega. Plaan otsustatakse täide viia. Õnnetuseks on aga hotellis samal ajal Põdral külas hoopis Kukuveer. Jaanust külastab Jane, kes ei taha, et asjad nii kiiresti käiksid. Laine kohtub Maroko turul Eveliniga. Johannes ja Alma löövad Marokos berberite õhtul tantsu. Felix leiab uue ameti - temast saab hauakaevaja.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel