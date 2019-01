Draamasari Õnne 13 10 (Eesti 2003)

Georgi kurvastuseks avastab Evelin enda jaoks naisõiguslaste põhitõed. Uuevarikule tuleb külla Ants, kelle elu on vahepeal muutunud. Anne-Maile need muutused ei meeldi. Margna ja Ahven tähistavad Margna uut ärivõitu. Laine toibub operatsioonist ja Alma üritab teda selles toetada.

