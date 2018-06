Draamasari Õnne 13 25 (Eesti 2017)

Mare ja Allan on Uuevarikul külas ning Riks laseb ennast täielikult ümber sõrme keerata. Anne-Mai aga ei saa samal ajal arugi, et Anu on uue rikkaks saamise idee peale tulnud. Alma ja Are lähevad Taivo pärast tülli.