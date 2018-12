Draamasari Õnne 13 9 (Eesti 2002)

Jürka peab metsatalus koos Leili ja Elleniga pidu. Tallu saabub ka Raim, kes otsib sealt peavarju. Are küsib Johanneselt selgust oma probleemidele. Kristjan uurib Johanneselt, kus asub "Teine Eesti". Põder ja Are saavad juhuslikult linnavalitsuses kokku. Põder on pärast atakki muutunud.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel