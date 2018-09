Draamasari Öine administraator 1, 7/8 (The Night Manager, Inglise/USA 2016)

Relvasaadetis on valmis teeleminekuks. Roper tõmbab kahtlusaluste ringi koomale. Pine riskib aina rohkem, et kaitsta oma maskeeringut ja paljastada Roper. Burr ja Steadman peavad Londonis võitlema Whitehalli aina tugevneva vastuseisuga. Roperi ootamatu käik elustab Pine'is valusaid mälestusi ja viib ta kokku oma vana vaenlasega.

