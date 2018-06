Seda on ennegi ette tulnud, et röövitakse valesid mehi vales kohas. Nii juhtubki parkourija Mario Kreisiga ja sellest tõuseb suur tüli. Västrik pannakse asja uurima ja nüüd tuleb mehel parkourijaid üle katuste ning plankude jälitada. Västrik saab ka uue ülemuse ja selleks, et Ritat Tallinna meelitada, käib vahepeal Pärnus endale "tuhka pähe raputamas“.

