Vistriku esimene päev rahulikus suvepealinnas Pärnus. Nagu kiuste, tulevad talle pahandused järgi - alanud on streetracerite võistlused. Vistrik peab oma uue partneri Rita Leidpaluga märkamatult kiirusehullude sekka imbuma, et võimalikke üleastumisi ennetada. Loomulikult aga ei piirdu üleastumised varsti enam kiiruse ületamise või punase tule alt läbi sõitmisega.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel