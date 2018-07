Kriminaalsari Ohtlik lend 2: Ilus on laval surra (Eesti 2006)

Laulja variseb keset esinemist kokku. Kas noormees on teinud enesetapu või on see mõrv? Uurima asudes tundub Leidpalule ja Västrikule, et kõik räägib enesetapuversiooni kasuks. Seda enam, et laulja oli tõepoolest suitsiidimõtteid haudunud. Siiski ilmuvad varsti märgid, mis uurimisele teise suuna annavad.