Kriminaalsari Ohtlik lend 2: Teispoolsuse vennaskond (Eesti 2006)

Ühes fotofirmas avastatakse halvasti kustutatud mälukaardilt rituaalne ohverdus. Lisaks on Eestis hakanud kaduma noori naisi. Peagi jõuavad Västrik ja Leidpalu kahtlusalusteni, ainuke häda on aga selles, et pole võimalik aru saada, kas tegu on performansi või ohtliku sektiga. Alles siis, kui kadunuks jäävad Andrese lähedased, taipab mees, et sel korral tuleb rinda pista eriti osava ja fanaatilise vastasega.