Kriminaalsari Ohtlik lend 2: Rööv (Eesti 2006)

Plaanitsedes röövi, ilmub ühel päeval panka pealtnäha igati korralik pereisa. Nurjaläinud röövi uurima hakates taipavad Andres ja Rita peagi, et on hoopis ise kellegi kurja plaani etturiks osutunud - pealtnäha selge kuriteo asemel on tegu hoopis millegi märksa keerulisema ja pahelisemaga, kus varsti ei saa keegi enam aru, kes valetab ning kes räägib tõtt. Osades Marko Matvere, Elisabet Tamm jt. Stsenarist Mihkel Ulman, režissöör Ain Prosa. Tootja Balti Video.

