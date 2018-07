Kas reaalselt on olemas eliksiiri, mis paneb inimesi armuma ja siivutusi tegema? Vähemalt nii näib see olevat ühes Tartu hotellis. Kui seal mõrv toimub, lähevad seda teooriat testima Andres ja Rita ning langevad ka ise armujoogi kütkeisse. Nagu nad ise veendunud on, ei saa nende vahel tundeid olla ja siis ei aita muu, kui hotell korralikult luubi alla võtta.

