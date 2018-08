Nullpunkt, 6/6 (Eesti 2014)

Bianka sünnipäeval läheb klassikaaslastega tülinorimiseks. Johannes kohtab Lasnamäe bussis Zaiidi, kelle elus on toimunud järsk muutus. Johannes kolib koju tagasi. Lasnamäe poes satub ta kokku Berdi ja Eskoga. Kooliaasta lõpus selgub, kes on poisi sõbrad ja kes mitte. Režissöör Mihkel Ulk. Tootja Allfilm OÜ.

