Draamasari Naiskonstaabel 2, 4/5: Saatan nimega armastus (WPC ’56, Suurbritannia 2014)

Coulsoni jätkab ahistavaid lähenemiskatseid Ginale. Tommy satub seda nägema, ent ei julge Coulsoni vastu tunnistada. Rebecca on valmis tunnistama, et teda hoiti bordellis vangis. Fentoni nurjatused tulevad päevavalgele. Max arreteerib mõrvades kahtlustatava, aga kas ta tabas õige süüdlase?

