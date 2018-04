Komöödiasari Minu pere (My Family, Inglise 2002) (Foto: )

Komöödiasari Minu pere 6, 3/7: Puhu hambasse (My Family, Inglise 2006)

Hambaarst Tony Bassett asendab konverentsile sõitnud Beni ja armub Janeysse. Susan ja Janey on kangesti nördinud, kui Tony naine tuleb kurtma, et Tonyl on jälle uus armuke. Paraku ei suuda Janey, Susan ega isegi Susani ema Tony sarmile vastu panna. Michael tuleb välja uue rahateenimisideega: müüa Harperite aadress murelikele lapsevanematele, kes tahavad oma võsukese tingimata kohalikku kooli sokutada.