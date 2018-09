Kriminaalsari Midsomeri mõrvad 17, 1/4: Daggeri klubi (Midsomer Murders, Inglise 2015)

Kirjandusfestivalil oodatakse surnud krimikirjaniku viimase käsikirja esitlust, kuid viimasel hetkel see kaob ja kirjaniku pärija tapetakse. Kui samas külas tapetakse veel teinegi naine samal viisil nagu kriminaalromaanis kirjeldatud, tekib Barnabyl kahtlus, et hukkunud kirjanik võib elus olla.

