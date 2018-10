Rikka maaomaniku surnukeha kaob mõistatuslikult oma kodust mõned minutid pärast surma. Peale selle kaevatakse surnuaialt üles pere endise lapsehoidja laip ja kaob ka peretütre peigmehe surnukeha. Barnabyl on väga raske selgust saada, kas tegu on mõrvade, võllanaljade või pärandusjahiga.

