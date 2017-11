Midsomeri mõrvad 19 (Midsomer Murders, Inglise 2016) (Foto: Pressimaterjalid)

Krimireede Midsomeri mõrvad 19, 6/6: 9. sümfoonia needus (Midsomer Murders, Inglise 2016)

Maineka muusikafestivali võitja leitakse tapetuna ja tema kuulus viiul on varastatud. Peagi selgub, et tapetud muusik polnud üldsegi see, kellena ta esines, ja niidid viivad ühe väga vana mõrvalooni.