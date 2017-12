Draamasari Loomaarst doktor Mertens 4 (Tierärztin Dr. Mertens, Saksa 2013) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Loomaarst doktor Mertens 4, 11/13: Otsus (Tierärztin Dr. Mertens, Saksa 2013)

Susanne palub Christophi õhtusöögile, et asjad selgeks rääkida ja soovib kogu südamest mehega koos elada. Aga Tom Berkhoff suudab taas Christophi skeptiliseks muuta. Lennujaamas vajab smugeldajate ohvriks langenud lõvi kiiresti meditsiinilist abi. Loom pääseb aga transpordi ajal põgenema ning seab Susanne ja Luisa elu ohtu. Tom ja Christoph tõttavad neid päästma. Susanne jõuab arusaamisele, et tal oleks parem üksikemana lapsed üles kasvatada ja teatab Tomile, et hakkab uut tööd otsima.