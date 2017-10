Draamasari Loomaarst doktor Mertens 4, 4/13: Kuristiku kohal (Tierärztin Dr. Mertens, Saksa 2013)

Susanne ja doktor Tom Berkhoff õpivad väljasõidul teineteist paremini tundma. Christoph tagandatakse koomas oleva poisi pärast peaarsti kohalt. Ta sõidab Susannele järele, et raskes olukorras tuge leida, kuid teda tabab ebameeldiv üllatus. Charlotte ja Georg Baumgarti plaanid galerii üles ehitada kisuvad kiiva. Loomaaia direktor Fährmann on mures vana ninasarvikupaari pärast, kelle armuleek näib kustunud olevat. Ta soovib uue ninasarvikuneiu muretseda, kuid Susannel on teised plaanid.