Draamasari Loomaarst doktor Mertens 4 (Tierärztin Dr. Mertens, Saksa 2013) (Foto: Pressimaterjalid)

Draamasari Loomaarst doktor Mertens 4, 6/13: Usalduse küsimus (Tierärztin Dr. Mertens, Saksa 2013)

Kuigi Susanne ja Christoph kohtlevad teineteist äärmise ettevaatlikkusega, jääb Christoph umbusklikuks ning see valmistab Susannele muret. Lisaks Christophi isa Matthiasele tekitavad pingeid ka Susanne kahekordne koormus ja doktor Tom Berkhoff. Susanne näeb vaeva, et doktor Berkhoffi vältida, aga ta pühendab mehe paratamatult ühte juhtumisse, mis on seotud ka tema ornitoloogiakursusega. Anett muutub Susanne peale armukadedaks ja kui Christophi isa veel ootamatult loomaaeda ilmub, ähvardavad kõik suhted puruneda.