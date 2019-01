Draamasari Kutsuge ämmaemand! 1, 6/6 (Call the Midwife, Inglise 2012)

Õde Monica Joan, kes kannatab mäluhäirete all, külmetab dokkides ekseldes ja haigestub kopsupõletikku. Ta paraneb, kuid siis selgub, et teda süüdistatakse varguses. Nonnatus House'is kardetakse, et vana nunn peab vangi minema. Chummy ema tuleb külla ja see ei tähenda ainult head.