Draamasari Kutsuge ämmaemand! 1 (Call the Midwife, Inglise 2012) (Foto: )

Draamasari Kutsuge ämmaemand! 2, 7/10 (Call the Midwife, Inglise 2013)

Käivad ettevalmistused iga-aastaseks heategevuslikuks suvelaadaks. Kui otsustatakse, et beebide iludusvõistluse kohtunikuks tuleb otsida mõni tuntud isik, pakub Trixie oma abi. Tal õnnestubki ühe teletähega kaubale saada, kuid selgub, et mehel on oma pahupool. Lapseootel naine, kel on juba kaheksa last, teeb illegaalse abordi, mis seab ohtu tema elu.