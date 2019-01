Draamasari Kutsuge ämmaemand! 1, 1/6 (Call the Midwife, Inglise 2012)

1. osa. 1957. aastal saabub äsja ämmaemanda kutse omandanud Jenny Lee Londoni East Endi, et alustada seal oma karjääri. Saanud üle esimesest šokist, et Nonnatus House on pigem klooster kui erahaigla, sukeldub ta oma uude ellu. Elu nunnade seltsis ja töö värvikate isikutega, nagu Conchita Warren ja tema 25 rasedust, erineb väga palju kõigest, mida Jenny on seni kogenud.