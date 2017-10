Draamasari Kutsuge ämmaemand! 5, 3/8 (Call the Midwife, Inglise 2016)

Noorel emal diagnoositakse tüüfus. See äratab valusaid mälestusi Patsys, kelle ema ja õde surid samasse haigusse sõjavangide laagris. Noor õpetaja, kes ootab last abielumehelt, jääb ilma kodust ja tööst ning üritab suures meeleheites ise lapsest vabaneda. Barbara ei leia kuidagi võimalust Trixiele öelda, et Tom kutsus teda õhtusöögile.