Jenny uus patsient Molly Brignall on abielus vägivaldse mehega ja Jennyl tuleb tegutseda väga ettevaatlikult. Doktor Turner tutvustab nõuandlas valu leevendavat naerugaasi ja sellele tekib nii suur nõudlus, et arstil ei jää enam aega haigete ravimiseks. Trixie ja õde Evangelina aitavad lapse ilmale väga keerulistes oludes.

