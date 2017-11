Draamasari Kutsuge ämmaemand! 5, 8/8 (Call the Midwife, Inglise 2016)

Turnerid saavad teada, et talidomiid, mida doktor on regulaarselt välja kirjutanud hommikuse iivelduse vastu, on müügilt ära võetud, kuna seda seostatakse selliste väärarengutega, mida on viimastel kuudel ka Poplaris ette tulnud. Arst tunneb suuri süümepiinu. Hiljuti Poplarisse tagasi pöördunud noor mees tahab abielluda oma austraallannast pruudiga enne, kui sünnib nende laps. Õde Evangelina saab teistkordse insuldi, mida ta enam üle ei ela. Nonnatuse maja rahvas on sügavas leinas ja East Endi elanikud seisavad pikas järjekorras, selleks et avaldada oma viimset austust.