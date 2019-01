Kui lähenevad Jenny esimesed jõulud Poplaris, tuleb tal hoolt kanda ühiskonna heidiku proua Jenkinsi eest, kes peab teda oma tütreks Rosieks. Jenny läheb arhiivi uurima, mis on saanud proua Jenkinsi lastest. Chummy valmistab ette jõulunäidendit. Noor teismeeas tüdruk ootab last ja kui laps sünnib, ei oska ta midagi muud teha, kui jätta vastsündinu Nonnatuse maja trepile.

