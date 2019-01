Chummy ja Peter, kes ootavad oma esimest last, tulevad Poplarisse tagasi. Evangelina ja Fred proovivad uut motorollerit. Jenny hoolitseb raseda Jamaica immigrandi eest, kes kannatab naabrite rassilise ahistamise all, Cynthial aga tuleb tegelda suhkruhaige pubiomanikuga, kes türanniseerib oma naist.

