Draamasari Kutsuge ämmaemand! 5, 2/8 (Call the Midwife, Inglise 2016)

Õde Evangelina väljendab häälekalt vastuseisu piimasegude kasutamisele ja noor naine, kes ei suuda last rinnaga toita, hakkab kahtlema oma võimetes olla hea ema. Lapsel tekib vedelikupuudus, mis seab tema elu ohtu. Kui selgub, et Barbara hoole all oleva lapseootel naise abikaasa põeb leukeemiat ja on suremas, soovib naine sünnituse esilekutsumist, et mees jõuaks enne surma oma last näha. Õde Crane saab hispaania keele kursustel tuttavaks sümpaatse mehega, kes äratab temas sooje tundeid.