Kutsuge ämmaemand! Jõulud 2016 6, 2/2 (Call the Midwife Christmas Special 2016, Inglise 2016)

Suurem osa Nonnatuse maja personalist sõidab Lõuna-Aafrikasse, väikesesse misjonihaiglasse, mida ähvardab sulgemine. Kohapeal selgub, et patsientide tervis on ohus, kuna vett on vähe ja seegi on saastunud. Nüüd tuleb veenda kohalikku maaomanikku, et ta lubaks vedada uue veetoru läbi oma farmi. Kui haigla ainus arst haigestub, jääb Trixie ülesandeks üks laps keisrilõikega ilmale tuua. Tom ja Barbara kihluvad.