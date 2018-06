Kudamm 56 - Saksa ajalooline perekonnadraama

Ajalooline perekonnadraama viib meid Kudammi avenüüle 1956. aasta Berliinis ja peegeldab tolleaegset ühiskonda läbi ühe perekonna tugevate naiste silmade. Tegevus toimub peamiselt tantsukoolis, mille programm on konservatiivse omaniku Caterina Schöllacki nägu - lubatud on vaid standardtantsud. Omaniku kolm tütart ei soovi järgida ema rangeid reegleid. Monika leiab rock'n'rolli, Helga avastab, et tema abikaasa on gei ja Eva armub abielumehesse. Minisari jutustab lisaks perekonnakonfliktidele ka selle põlvkonna naiste uue identiteedi otsingutest ja võrdõiguslikkuse soovist.