Monika kasvav enesekindlus tuleb talle kasuks ja ta leiab endas julguse alustada tantsukoolis vastu ema tahtmist rock'n'rolli kursust, mis osutub väga edukaks. „Galantist“ saab Berliini ainus tantsukool, kus õpetatakse rock`n`rolli. Monika mõistab, et Joachim on muutunud. Tantsukooli ballil tuleb nii mõnigi tõde päevavalgele. Mehed lähevad tantsupõrandal Monika pärast kaklema.

