Draamasari Kudamm 56, 1/3: Armastada, aga kuidas? (Ku'damm 56, Saksa 2016)

1. osas: Monika Schöllack visatakse ebasobiva käitumise tõttu majapidamise juhtimise koolist välja ja ta naaseb häbiga ema ning õdede juurde Berliini. Caterina Schöllack juhib üksi tantsukooli „Galant“, sest tema mees on juba 12 aastat kadunud. Caterina üritab oma tütarde elu enda reeglite järgi korraldada, kuid see ei õnnestu. Monika tutvub õe Helga pulmas tehase omaniku poja Joachim Franckiga. See külvab palju segadust.

Ajalooline perekonnadraama viib meid Kudammi avenüüle 1956. aasta Berliinis ja peegeldab tolleaegset ühiskonda läbi ühe perekonna tugevate naiste silmade. Tegevus toimub peamiselt tantsukoolis, mille programm on konservatiivse omaniku Caterina Schöllacki nägu - lubatud on vaid standardtantsud. Omaniku kolm tütart ei soovi järgida ema rangeid reegleid. Monika leiab rock'n'rolli, Helga avastab, et tema abikaasa on gei ja Eva armub abielumehesse. Minisari jutustab lisaks perekonnakonfliktidele ka selle põlvkonna naiste uue identiteedi otsingutest ja võrdõiguslikkuse soovist.