Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 1, 1/13: Just nimelt Eifel (Mord mit Aussicht, Saksa 2008)

Kui noor ja nägus politseinik Sophie Haas (Caroline Peters) saadetakse loodetud edutamise asemel mõrvagrupi juhiks unisesse kolkakülasse Eifeli mäestikus, on see löök allapoole vööd. Uus komissar märkab jahmatusega, et maalilise küla viie aasta juhtumid mahuvad ühte õblukesse toimikusse, kuid humoorikate kohanemisraskuste kiuste õnnestub tarmukal komissaril lahendada juba esimese nädalaga päris mitu seisma jäänud juhtumit. Mida aeg edasi, seda rohkem katsumusi Sophie teele satub. Ta peab jagama maid nii kohalike austajate kui ka oma isaga, ka ei taha tema eelkäija ohje nii kergelt käest anda. Esimeses osas "edutatakse" Sophie mõrvaosakonna ülema asemel jaoskonna komissariks väikesesse Hengaschi, kuhu ta isa ilma tütrega arutamata neile kahele kohe korteri üürib. Kodust tööle tormanud Sophie üllatuseks on politseijaoskond nii kopeerimiskeskus kui ka kolleegide söögituba ja lahendamata juhtumeid pole aastate jooksul kogunenud rohkem kui paar. Kuna muud targemat teha pole, asub ta uurima kadunud mehe juhtumit.