Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 2, 5/13: Kenad totsid, karimid kutid (Mord mit Aussicht, Saksa 2010)

Hengaschi elanikel on närvid pingul, sest nädalavahetustel ei saa külas enam motojõugu lärmist rahu ja konfliktid on kärmed tekkima. Kui üks tsiklimeestest hukkub, võib arvata, et asi pole päris puhas ja komissar Haasil on käed-jalad tööd täis. Kes võiks olla mõrvar?