Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 2, 12/13: Ettepanek (Mord mit Aussicht, Saksa 2010)

Rohkem kui järjekordne mõrv erutab Hengaschi elanikke see, et Jochen tegi Sophiele abieluettepaneku. Vastuse peale veetakse isegi kihla. Sophie seevastu tänab taevast, et on käimas mõrvajuurdlus.