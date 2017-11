Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 2, 11/13: Valevorst (Mord mit Aussicht, Saksa 2010)

Traditsioonilisel pritsimeeste ballil on kogutud annetusi uue tuletõrjeauto soetamiseks, järgmisel hommikul on aga kassa röövitud. Tunnistused on vastuolulised ja lõpuks langeb kahtlus isegi vanemkonstaabel Schäfferile. Segast lugu uurides pakub Sophiele aga rõõmu taaskohtumine loomaarst Jochen Kauthiga.