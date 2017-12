Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 3, 13/13: Jõululaul (Mord mit Aussicht, Saksa 2012)

On jõulud ja Sophie plaanib sõita päikeselist puhkust nautima. Veel loodab ta, et saab töökoha Kölni politseis, mis teeb Jan Schulte natuke murelikuks. Hans Zielonka peab etendama jõuluvana, aga kui ta välja ei ilmu ja teda otsima hakatakse, selgub, et Zielonka on röövitud. Ootamatult satub Sophie valiku ette - kas kihutada Kölni oma avaldust õigeks ajaks kohale viima või otsida Zielonkat.