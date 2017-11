Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 1, 9/13: Hinnaline vein (Mord mit Aussicht, Saksa 2008)

Pärast seda, kui Sophie on aidanud vastu võtta kaksikud vasikad, kutsutakse ta viinamäele mõrvajuhtumit uurima. Asjasse süvenedes jõuavad politseinikud aastatetaguse surmajuhtumi juurde, kahte surma ühendavaks lüliks on üks ja sama kalli veini pudel. Schäffer unustas ära pulma-aastapäeva ja peab nüüd tagajärgi taluma. Sophie tajub, et külarahvas on ta juba paari pannud ja see mõte hirmutab teda.