Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 3, 3/13: Vastupandamatu guljašš (Mord mit Aussicht, Saksa 2012)

Vanemkonstaabel Schäffer loodab tööpäeva varem lõpetada, kuna Heike keedab tema lemmikrooga – guljašši. Paraku teatatakse, et ilmselt Hengaschi kandis on liikvel vanglast põgenenud mees, niisiis tuleb asuda seda jälitama. Schäfferi jaoks muutub asi aga päris kohutavaks, kui selgub, et põgenik on tunginud tema koju ja võtnud Heike pantvangiks.