Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 3, 6/13: Rabalaip (Mord mit Aussicht, Saksa 2012)

Külavanema valimised on kogu Hengaschi tülli ajanud, isegi Schäfferid on erinevates leerides. Schäfferite perekonnas tekitab pingeid ka Dietmari ema külaskäik. Bärbel usaldab Sophiele suure saladuse ja ka Sophiel endal on külarahva eest midagi salajas hoida. Kui rabast leitakse seal aastakümneid olnud laip, asuvad politseinikud innukalt uurima arhiivi pandud lõpetamata juhtumeid.