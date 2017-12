Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 1 (Mord mit Aussicht, Saksa 2008) (Foto: )

Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 3, 2/13: Varjualune (Mord mit Aussicht, Saksa 2012)

Sophie kavatseb ajaviiteks jaoskonda lilledega kaunistada, kui saabub aastaid välismaal elanud Jan Schulte teatega, et tema täditütar on kadunud. Peagi selgub, et külavanema juures sekretärina praktikal olnud neiu on jõhkralt tapetud. Kahtlus langeb neiu kavalerile, keda peetakse armukadedaks, kuid kas aeglase taibuga noormees on suuteline niivõrd julma tegu sooritama?