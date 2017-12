Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 1 (Mord mit Aussicht, Saksa 2008) (Foto: )

Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 3, 9/13: Hengaschi kummitus (Mord mit Aussicht, Saksa 2012)

Külarahva poolt nõiaks peetud naine teatab, et lähedal asuvas linnuses kummitab. Dietmar ja Bärbel lähevad õhtul asja uurima ning näevadki surnud krahvi vaimu üle õue astumas. Sophie Haas muidugi vaimude olemasolusse ei usu, aga kui järgmisel päeval selgub, et äkitselt on surnud leskkrahvinna, tuleb politseil asuda uurima, mis seal linnuses ikkagi toimus.