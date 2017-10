Draamasari Kolkakomissar Sophie Haas 1, 5/13: Metsaretk (Mord mit Aussicht, Saksa 2008)

Kui jahikeelu ajal kostab metsast laske, suunduvad Sophie ja Bärbel laande salakütti otsima. Niidid viivad noore poolakani, kes ühes talus illegaalselt töötab. Väidetavalt on too püüdnud peremehe naist vägistada ja meest ennast maha lasta. Tegelikkuses on lugu aga hoopis teistsugune.