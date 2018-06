Draamasari Koduigatsus 3, 1/10: Armastuse nimel (A Place to Call Home, Austraalia 2015)

Olivia ja James ei suuda teineteisele truuks jääda, pealegi ähvardab Olivia lapse päritolu päevavalgele tulla. Anna ja Gino tegelik elu erineb suuresti kunagisest muinasjutust. George viiakse pärast tulistamist Sydney haiglasse ja René pannakse vangikongi. Regina on valmis oma tunnistust vastavalt vajadustele muutma. Sarah tunnistab Jackile, et ootab last.

