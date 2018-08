Potjomkini elu on ohus ja Panin püüab teda päästa. Orlov jõuab Peterburgi ja Katariina valmistub laulatuseks. Eelseisev laulatus tekitab õukonnas palju intriige. Orlovi tervis on pärast haavatasaamist kehv, kuid ta püüab seda Katariina eest varjata. Katariina kutsub üles valmistuma sõjaks türklastega. Türklased panevad teele surmatoova kingituse.

