Draamasari Katariina, 5/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Jelizaveta mõistab, et ise ta enam sünnitada ei suuda. Ta suurendab survet Katariinale, ent viimane jääb abikaasale truuks. Jelizaveta kutsub enda juurde vürst Saltõkovi ja annab talle käsu tegutseda. Katariina on oma esimese armastuse ees relvitu. Lõpuks ometi on Jelizavetal troonipärija käes. Ta võtab Katariinalt poja ära. Kas Peetri hirmsad ennustused täituvad? Mida teevad Peeter ja vürst Saltõkov? Kuidas lepib olukorraga Katariina?

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel