Draamasari Katariina, 2/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Printsess Friederike on Pjotr Fjodorovitšist sisse võetud, õpib vene keelt, on vaimustatud Jelizaveta heldusest ega aima, et on krahv Šuvalovi nuhkide terava jälgimise all. Printsessi ema Johanna ei kaota aega ja teeb kõik, et panna endasse armuma noor vürst Betskoi. Jelizaveta, kes hoiab vangistuses alaealist troonipärijat, sõidab kaugesse kloostrisse pattu kahetsema. Ent keisrinna on sunnitud ootamatult Peterburi naasma, sest juhtunud on midagi kohutavat.