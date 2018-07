Draamasari Katariina, 3/10 (Ekaterina, Vene 2014)

Betskoi reedab Johanna ja viib keisrinnale tema kirja kuningas Friedrichile. Kellelt sai Johanna kirjas mainitud andmed? Betskoi võetakse kinni ja viiakse Peeter-Pauli kindlusse, Katariina ema aga saadetakse maalt välja. Jelizaveta otsustab noored siiski laulatada. Pulmapidu on täies hoos, pruudi silmis on aga pisarad. Ka keisrinna Jelizaveta on pahas tujus ja morn, ent temal on selleks omad põhjused. Katariina ei aimagi, et Peetrit hirmutab see, millest unistab iga peigmees – pulmaöö.